Rotterdamse politie schiet honden dood die vrouw aanvielen

Een vrouw is vannacht zwaargewond geraakt in haar woning in Rotterdam-Zuid. Ze werd aangevallen door drie agressieve honden. De politie zag zich genoodzaakt de honden dood te schieten om de vrouw hulp te kunnen bieden.

Buurtbewoners belden de politie rond 01.45 uur vannacht toen ze gegil hoorden, meldt RTV Rijnmond.

De politie en ambulancedienst waren snel ter plaatse, maar konden aanvankelijk weinig doen omdat de honden agressief bleven. Ook hondengeleiders van de politie slaagden er niet in de dieren te kalmeren. Agenten zagen zich vervolgens genoodzaakt de honden dood te schieten. Pas daarna konden ze de vrouw helpen.

De vrouw is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend of het haar eigen honden waren of die van iemand anders.