Amerikaanse sporters berispt vanwege protestactie tegen Trump

De Amerikaanse sporters Race Imboden en Gwen Berry zijn voor een jaar voorwaardelijk geschorst door het Amerikaanse Olympisch Comité. Tijdens de Pan Am Games, eerder deze maand in Peru, protesteerden ze tegen het beleid van hun regering.

Schermer Imboden knielde bij zijn huldiging op het podium en kogelslingeraar Berry balde haar vuist.

Ze hebben een brief gekregen van de voorzitter van het comité die hen heeft gewaarschuwd dat toekomstige protesten zwaarder worden bestraft.

'President verspreidt haat'

Imboden zei meteen na zijn huldiging dat hij er trots op was om de VS te vertegenwoordigen, maar hij uitte kritiek op het toenemende racisme in zijn land, op de wapenwetgeving en op de mishandeling van immigranten. Ook zei hij dat de Verenigde Staten een president hebben die haat verspreidt.

De Pan Am Games zijn een sporttoernooi voor alle Noord-, Midden- en Zuid-Amerikaanse landen. Ze worden elke vier jaar gehouden.

Sinds 2016 wordt op sportvelden geregeld geprotesteerd tegen het beleid van president Trump. In dat jaar knielde American Football-speler Colin Kaepernick bij het spelen van het volkslied uit protest tegen discriminatie en politiegeweld in zijn land.