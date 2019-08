'Elektrisch koken steeds populairder, gaskookplaat minder verkocht'

Elektrisch koken wint het steeds meer van de gaskookplaat. Vorig jaar was bijna driekwart van de verkochte kookplaten elektrisch, blijkt uit onderzoek van stichting Natuur en Milieu, die samen met drie netbeheerders keek naar de verkoopcijfers van onder andere kookplaten. 27 procent van de kopers koos voor koken op gas.

Uit het onderzoek blijkt verder dat de gasgestookte hr-ketel met bijna 430.000 verkopen nog altijd het meest wordt gekozen als verwarming. Wel maakt de warmtepomp als verwarmingstechniek de sterkste groei door: vorig jaar werden er 108.000 warmtepompen verkocht, een groei van 27 procent ten opzichte van 2017.

"In de keuken heeft de omslag plaatsgevonden: Nederlanders kiezen voor elektrisch, aardgas is uit", zegt Rob van Tilburg, directeur Programma's Natuur en Milieu. "De volgende stap is nu de verwarming. Wie nu kiest voor een hr-ketel, zit nog vijftien jaar aan het gas vast."

Nieuwbouwhuizen zonder gas

Natuur en Milieu wil dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt over de verduurzamingsplannen voor wijken. In het Klimaatakkoord is vastgelegd dat gemeentes per 2021 duidelijk moeten hebben welke wijken van het aardgas af gaan.

Sinds vorig jaar hoeven netbeheerders niet langer nieuwbouwhuizen aan te sluiten op het gasnet. In het tweede kwartaal van 2019 werd volgens het onderzoek met netbeheerders Stedin, Enexis en Liander bijna 70 procent van de nieuwbouwwoningen opgeleverd zonder gasaansluiting. Uiteindelijk moeten in 2050 alle woningen en gebouwen vrij zijn van fossiele brandstoffen.