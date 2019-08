Recordaantal bosbranden in Amazonegebied

Het aantal bosbranden in het Amazoneregenwoud is dit jaar opgelopen tot 72.843, het hoogste aantal sinds de telling begon in 2013. Volgens het Braziliaanse agentschap voor ruimteonderzoek (INPE) gaat het om een stijging van 83 procent ten opzicht van dezelfde periode vorig jaar.

Sinds afgelopen donderdag telde het INPE 9507 nieuwe brandhaarden in het land, voornamelijk in het Amazonebekken. Bosbranden komen in het droge seizoen van nature veel voor, maar worden ook veroorzaakt door boeren die delen van het woud ontbossen voor veeteelt.

Beelden uit de noordelijkste deelstaat Roraima tonen een regenwoud dat onder een donkere rookwolk bedekt is. In het zuiden van deelstaat Amazonas en in hoofdstad Manaus is de noodtoestand afgekondigd. Ook de deelstaat Acre, bij de grens met Peru, is sinds vrijdag in opperste staat van paraatheid.

Bolsonaro

President Bolsonaro van Brazilië wordt bekritiseerd omdat hij de Amazone wil gebruiken voor de land- en mijnbouw, terwijl (inter)nationale organisaties wijzen op de nadelige gevolgen voor het regenwoud.

Hij beschuldigde het INPE er eerder van onjuiste cijfers te geven over de ontbossing. Ook ontsloeg hij de topambtenaar die de ontbossing aantoonde.