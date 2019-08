The Matrix keert na twintig jaar terug voor vierde deel

Twintig jaar na de eerste Matrix-film heeft Warner Bros. aangekondigd dat er een vierde deel in de maak is. De hoofdrolspelers van de originele trilogie, Keanu Reeves en Carrie-Anne Moss, keren terug in de rollen van Neo en Trinity.

De film wordt geregisseerd en geproduceerd door Lana Wachowski, die samen met haar zus Lilly ook verantwoordelijk was voor de eerste drie Matrix-delen. Volgens Wachowski zijn de idee├źn van The Matrix, waarin mensen zich ontworstelen aan een computersimulatie en de strijd aanbinden met de overheersing door machines, relevanter dan ooit. Warner Bros.-topman Toby Emmerich noemt Wachowski "een visionair".

Cloud Atlas en Lazarus Project

Naast Lana Wachowski zullen ook sciencefictionschrijvers Aleksandar Hemon (The Lazarus Project) en David Mitchell (Cloud Atlas) meeschrijven aan het script. De productie start begin 2020. Wanneer de film op het witte doek verschijnt, is nog niet bekend.

The Matrix verscheen in juni 1999, onder regie van de gezusters Wachowski. In 2003 volgden ook The Matrix Reloaded en The Matrix Revolutions. De hele reeks bracht ruim 1,6 miljard dollar op.