Poolse onderminister treedt af om heimelijke haatcampagne

De Poolse onderminister van Justitie, Lukasz Piebiak, treedt af omdat hij in het geheim een haatcampagne zou hebben laten voeren tegen kritische rechters. De website Onet publiceerde gisteren een verhaal met de aantijgingen.

Onet kwam met transcripties van gesprekken die Piebiak zou hebben gehad met een vrouw die alleen bekendstaat onder de naam Emilia. Hij zou haar hebben voorzien van namen en adressen van rechters.

In de gesprekken bood Emilia aan om belastende informatie en geruchten over de rechters te verspreiden en door te spelen aan staatsmedia. Piebiak zegt in de gesprekken onder meer dat ze "goed werk" doet.

Piebiak zegt dat hij terugtreedt in het belang van de regering. Hij gaat de website aanklagen.

Kritische rechters

De rechters die doelwit waren van de haatcampagne zijn bijzonder kritisch over het regeringsbeleid, dat erop gericht zou zijn de rechterlijke macht onder controle van de politiek te brengen.

De Poolse regering van de rechts-nationalistische PiS wilde een groot aantal rechters wegsturen en vervangen door regeringsgezinde rechters. Na felle kritiek, onder meer van de EU, is dat besluit teruggedraaid.

Justitie in Warschau is een onderzoek begonnen naar de beschuldigingen. Oppositiepartijen eisen dat ook minister van Justitie Ziobro aftreedt.

In oktober zijn er parlementsverkiezingen in Polen. In opiniepeilingen staat de PiS bovenaan.