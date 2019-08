Politie schiet man neer in Assen na melding over vuurwapen

In het centrum van Assen is vanmiddag een man neergeschoten door de politie. Hij werd geraakt in zijn lies en in zijn arm, maar is volgens de politie niet in levensgevaar.

"Ik hoorde schreeuwen en grote paniek met de politie erbij", vertelt een vrouw die net aan kwam lopen. "Het ging allemaal zo snel. Ik hoorde 'stop, stop' en toen schoot de politie."

Agenten waren naar de Rolderstraat gekomen vanwege een melding dat er drie mannen met een vuurwapen zouden lopen. Twee van de drie konden worden aangehouden, maar de derde ging ervandoor.

"Hij begaf zich richting een woning. Daarbij is een situatie ontstaan waarbij agenten een waarschuwingsschot moesten lossen. En ook gericht op de verdachte hebben geschoten", zegt een woordvoerder van de politie tegen RTV Drenthe. Daarop is de man alsnog opgepakt. Of de mannen, zoals de melder had verteld, een vuurwapen hadden is niet duidelijk.

Omdat de man door een agent is neergeschoten, doet de rijksrecherche onderzoek naar het incident. Dat gebeurt standaard.

Eerdere incidenten

RTV Drenthe schrijft dat er de afgelopen tijd geregeld incidenten waren in de Rolderstraat. Eind juni werd een man in een woning doodgeschoten, een kleine maand later was er een steekincident met twee gewonden. Ook werden er dit jaar meerdere invallen gedaan.

"De Rolderstraat heeft onze aandacht", zegt een woordvoerder van de politie. "We kunnen op dit moment niet zeggen of er een verband is tussen de incidenten. We zijn in overleg met de gemeente Assen of er maatregelen nodig zijn."