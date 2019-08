IS'er of niet? Levenslang of de dood? Iraakse rechter oordeelt in 15 minuten

Niet alleen in Europa wordt er gediscussieerd over wat te doen met jihadreizigers. Oftewel de Europeanen die zich aansloten bij IS en zich nu in een gevangenis in Syrië of Irak bevinden. Ook in Irak verschillen juristen daarover van mening.

Ayad al Saedi, de advocaat van de verdachte vindt het goed dat ook buitenlandse strijders in Irak voor de rechter verschijnen. Want de misdaden zijn tenslotte in Irak begaan. De broer van de advocaat is door IS gedood. "Als de moordenaar een buitenlander is, hoe krijg ik dan mijn recht?", vraagt hij zichzelf hardop af. Zijn antwoord: "Alleen door de Iraakse wet. De schuldige persoon zal zijn verdiende loon krijgen en ter dood veroordeeld worden."

Vonnis, en de volgende

"Dat is fout", zegt zijn collega Tariq Harb. Hij vindt dat de Europeaanse jihadisten in eigen land moeten worden berecht. En hij vindt het opvallend dat Europese landen dat niet of nauwelijks doen. "Europeanen zien zichzelf als deugdzaam en ethisch. Maar moet je kijken, ze vragen niet eens naar hun burgers. Tenslotte zijn het jullie mensen."

De deur van de rechtszaal gaat weer open. De verdachte die op de gang heeft staan wachten, mag als eerste naar binnen. Hij krijgt zijn vonnis te horen, zodra iedereen weer zit. Twintig jaar gevangenisstraf. Aan de dood ontsnapt. Hij wel.

Over tien minuten is de volgende rechtszaak.