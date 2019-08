Facebook wil journalisten inhuren voor het selecteren van nieuws

Het grootste sociale netwerk ter wereld, dat na de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 zo onder vuur kwam te liggen vanwege nepnieuws, gooit het over een andere boeg: het gaat journalisten aannemen.

Facebook wil hen laten werken aan een nieuw onderdeel binnen de app 'News Tab'. Het bedrijf wil "ervaren journalisten" van "diverse media".

Dat onderdeel komt los te staan van de News Feed, de plek waar nepnieuws zo welig tierde rond de verkiezingen van 2016. Inmiddels moet dit juist niet de plek voor nieuws zijn, maar voor berichten van vrienden en familie.

Klein team van journalisten

"Ons doel met News Tab is het aanbieden van een gepersonaliseerde en zeer relevante ervaring voor mensen", zegt Facebook tegen The New York Times. "Om daarmee te beginnen stellen we een klein team samen van journalisten, zodat we zeker weten dat we de juiste dingen uitlichten."

Het is de bedoeling dat een algoritme nog altijd bepaalt wat bovenaan staan. Maar dat moet worden getraind en daarvoor zijn de journalisten nodig.

De media en Facebook hebben de afgelopen jaren een ingewikkelde relatie gekregen. Zo was er een samenwerking omtrent 'Instant Articles', een format waarbij nieuwsberichten van bekende media op Facebook te lezen waren. In plaats van te linken naar de site in kwestie, werd het artikel op het platform zelf getoond, wat ervoor zorgde dat het sneller laadde.

Dat bleek uiteindelijk geen succes. Vervolgens deed het sociale netwerk een experiment met live-video, waarvoor media werden betaald, maar ook dat viel uiteindelijk tegen.

Geld betalen voor nieuws

Inmiddels is Facebook volgens The Wall Street Journal in gesprek met uitgevers om voor artikelen te gaan betalen. Op jaarbasis zou het platform bereid zijn om daarvoor maximaal 3 miljoen dollar neer te leggen.