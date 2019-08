'Brexit-afscheidsfeestje' op Nederlands strand trekt aandacht op Facebook

Het begon allemaal als plan om met een paar mensen af te spreken voor wat gezelligheid, zegt de 52-jarige film- en documentaireontwikkelaar. Toekook bedacht het toen hij op vakantie was in Hawaï. "Aan het einde van de dag liepen veel mensen daar met een strandstoel over straat. Vervolgens genoten ze zittend met een glas wijn van de ondergaande zon."

Als je dat in Nederland doet, dan ligt aan de andere kant van de Noordzee Groot-Brittannië, was de associatie die Toekook had. En brexit is volgens hem een mooie gelegenheid voor een afscheidsfeestje.

"Alsof je afscheid neemt van een goede vriend, waarvan je hoopt dat-ie ooit terugkeert. Het wordt een dag waarop we de Britse cultuur vieren." Met Britse muziek en Brits eten en drinken. Maar het precieze programma moet dus nog worden opgesteld. De organisatoren hebben in ieder geval een hoop input om uit te putten, namelijk uit de vele reacties op de Facebookpagina.