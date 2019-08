Keijzer: snel uitsluitsel over afluisterschotels Burum

Het kabinet hakt snel de knoop door over waar het afluisterpark van de Nederlandse inlichtingendiensten naartoe gaat. Dat staat nu in Burum, in Friesland, maar zoals al eerder werd gemeld, verhuist het vanwege de komst van 5G naar het buitenland.

De schotels waarmee satellietcommunicatie wordt onderschept voor de AIVD en de MIVD maken gebruik van dezelfde frequentie (de 3,5 GHz-band) als het 5G-netwerk en daardoor zou het park dat snelle netwerk voor consumenten in de weg staan.

Staatssecretaris Keijzer schreef vorig jaar aan de Tweede Kamer dat Nederland niet achter wil lopen bij de uitrol van 5G, maar dat de nationale veiligheid niet mag worden geschaad. Vandaag herhaalde ze dat "het samengaan van het gebruik door de diensten en van 5G heel erg ingewikkeld is en dat daarom gewerkt wordt aan een internationale oplossing".

Op de vraag of de schotels naar een Europees land worden verplaatst of nog verder weg, antwoordde Keijzer dat ze daar niks over kan zeggen, maar dat minister Bijleveld er binnen een maand of twee uitsluitsel over geeft.