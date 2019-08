Rotterdamse agenten overgeplaatst na wangedrag bij huiszoeking

Twee agenten van de politie Rotterdam zijn overgeplaatst omdat ze zich zouden hebben misdragen bij een woninginval. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie.

De agenten waren betrokken bij een huiszoeking waarbij verdovende middelen werden gevonden. De bewoner was op het moment van de inval niet thuis, maar meldde zich een dag later op het politiebureau met opnames van zijn beveiligingscamera. Daarop was onder meer te zien dat agenten blikjes drinken uit de koelkast pakten.

De bewoner, die anoniem wil blijven, zegt tegen RTV Rijnmond dat er meer gebeurde. Zo zou ook zijn vastgelegd dat de agenten stonden te zwaaien met de vibrators van zijn vrouw en dat ze zich neerbuigend over haar uitlieten. Daarnaast is er volgens hem 2500 euro meegenomen. De politie wil daar niets over zeggen.

Ontoelaatbaar

De politie bevestigt dat er blikjes zijn gepakt en spreekt van ontoelaatbaar gedrag. De andere misdragingen worden volgens de politie nog onderzocht. De twee betrokken politiemedewerkers zijn voorlopig overgeplaatst naar een ander team. Het is nog niet bekend of er andere maatregelen tegen ze genomen worden. De politie wil eerst het onderzoek afwachten.

Districtschef Wim Hoek van de politie: "De politie neemt altijd alle integriteitsschendingen serieus. Schending van de integriteitseisen heeft consequenties. De politie wil en moet voor de burger een integere en betrouwbare partner zijn. Het is voor ons functioneren van het grootste belang dat wij de burger integer tegemoet treden en dat de samenleving ons vertrouwt."