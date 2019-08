'Schoonmoeder in hete auto': waarom maakt politie grappen op sociale media?

De accounts van politieteams en wijkagenten worden beheerd door medewerkers die politiediensten draaien. Daarnaast is er in de elf eenheden ook een aantal accounts die door communicatiemedewerkers worden beheerd. "We willen heel lokaal verbonden zijn met de inwoners van Nederland, daarom hebben we bewust gekozen voor politiemensen die de accounts beheren. We vertrouwen op hun professionaliteit, want dat zijn ze tijdens hun dienst in de wijk ook", zegt Zwama.

Het advies van de socialemedia-adviseurs aan agenten is om altijd met twee paar ogen naar een post te kijken voordat die de wereld in gaat. "De collega's moeten het met elkaar eens zijn, dan verklein je het risico." Want om precies in regels vast te leggen wat wel kan en niet kan, is te ingewikkeld, zegt de adviseur. "Je moet het per geval bekijken. Je kan bijvoorbeeld niet een grapje maken op een dag dat er een zwaar ongeluk is geweest."