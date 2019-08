Acht jaar cel en tbs voor vader die huis met kinderen in brand stak

Een 32-jarige man uit Eindhoven is veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging voor poging tot moord en brandstichting. Vorig jaar november stak hij zijn huis in brand om een einde te maken aan zijn eigen leven en dat van zijn drie kinderen van 9, 4 en 3 jaar.

De brandweer concludeerde na onderzoek dat op verschillende plekken in de woonkamer stapels papier in brand waren gezet. De man was ondertussen met zijn kinderen op zolder gaan slapen. Toen de rook de bovenste verdieping bereikte, deed hij niets, ook niet nadat zijn zoontje had voorgesteld het raam te openen. In plaats daarvan vernielde hij de piepende rookmelder en zei de kinderen rustig te blijven liggen.

Pas na aandringen van zijn oudste kind, belde de man 112. Op het moment dat de brandweer binnenkwam, waren twee kinderen inmiddels bewusteloos. De brandweer wist de kinderen en de man op tijd uit het huis te halen en in veiligheid te brengen.

Afscheidsbrief

In de nacht voor de brandstichting was de man begonnen aan een afscheidsbrief gericht aan zijn ex-vrouw. Hij schreef onder meer dat hij alles zou meenemen wat ooit van hen samen was. Volgens Omroep Brabant wilde de man uit het leven stappen vanwege de moeizame scheiding en omdat hij vond dat hij zijn kinderen te weinig zag.

De man zelf ontkende in de rechtbank dat hij de brand bewust aanstak, maar de rechter geloofde dat niet en hecht meer waarde en de verklaringen van de oudste zoon. Volgens de rechter heeft de man zijn kinderen ernstig in de steek gelaten en hen niet beschermd.

Deskundigen oordelen dat de man een ernstige persoonlijkheidsstoornis heeft en dat behandeling nodig is om nieuwe incidenten te voorkomen. Daarom is hem naast de celstraf ook tbs met dwangverpleging opgelegd. Tot slot moet hij zijn kinderen een schadevergoeding betalen. De opgelegde straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.