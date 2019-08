Buspassagiers Rio de Janeiro urenlang gegijzeld, dader doodgeschoten

Een gewapende man heeft vanochtend 37 mensen in een bus in Rio de Janeiro gegijzeld. Hij dreigde de bus in brand te steken en had een geweer en een mes bij zich. De Braziliaanse politie heeft de gijzeling na vier uur kunnen beëindigen. De verdachte werd daarbij doodgeschoten.

De gijzeling vond vanochtend vroeg plaats op een drukke brug die de buitenwijk van Sao Gonçalo verbindt met het centrum van Rio de Janeiro. Het verkeer op de brug was in beide richtingen afgesloten. Honderden auto's stonden in de rij te wachten.

Een paar uur na het begin van de gijzeling werden zes gegijzelden vrijgelaten. De gijzelnemer liet zich toen ook kort zien: