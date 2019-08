Onderzoeksraad voor Veiligheid start onderzoek naar ingestort dak AZ

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) start een officieel onderzoek naar het ingestorte dak van het stadion van AZ. Met het onderzoek wil de OVV achter de directe en indirecte oorzaken van het instorten komen. De onderzoeksraad gaat kijken naar het ontwerp, de vergunningverlening, de bouw van het stadion, het onderhoud en het beheer.

Het dak van de voetbalclub in Alkmaar stortte zaterdag 10 augustus gedeeltelijk in. Na een verkennend onderzoek concludeerde de OVV dat het kwam door falende lasverbindingen. Vorige week waarschuwde de raad in een tussenrapport voor meer verdachte breuken en plekken in de rest van het dak. Die kunnen leiden tot het instorten van andere delen van het dak.

De gemeente Alkmaar liet AZ toen weten dat het stadion niet meer mag worden gebruikt. Het AFAS-stadion is afgelopen vrijdag per direct gesloten. Loco-burgemeester Dijkman zei het pas weer vrij te zullen geven als het er honderd procent veilig is.