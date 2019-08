Utopia stopt, SBS6 'gaat nieuwe fase in'

Utopia verdwijnt van tv. Na ruim 1500 afleveringen stopt het SBS6-realityprogramma eind dit jaar definitief. Dat gebeurt met een finaleshow, waarna een inwoner van Utopia als grote winnaar van het terrein vertrekt. Hoe die finale eruitziet, is nog niet duidelijk.

Na Hart van Nederland en Shownieuws is Utopia het best bekeken dagelijkse programma van SBS6. Dagelijks kijken zo'n 400.000 mensen naar de belevenissen van de vijftien deelnemers. Die moesten op een kaal stuk land hun eigen leefomgeving inrichten, daarbij gevolgd door tientallen camera's. Liefhebbers kunnen hun 24 uur per dag volgen via livestreams.

SBS6 zegt dat het sociale experiment veel voor de zender heeft betekend. "Omdat SBS6 een nieuwe fase ingaat, maakt Utopia plaats voor andere mooie en verrassende programma's." Welke dat zijn, wordt later bekendgemaakt.

Eind 2017 werd ook al eens het einde van Utopia aangekondigd, toen omdat het huurcontract voor het complex bij Laren niet kon worden verlengd. Vorig jaar april kon het programma toch doorgaan, nadat een ander geschikt terrein in de buurt was gevonden.