Italië in afwachting van duidelijkheid over de regering

Heeft Italië aan het eind van de dag nog een regering of moet er een nieuwe coalitie worden gevormd? Alle opties liggen open. Premier Conte houdt om 15.00 uur een toespraak in de senaat over de politieke crisis die tijdens het zomerreces is ontstaan. Daarna wordt duidelijk of minister Salvini een motie van wantrouwen tegen hem in stemming brengt.

Minister Salvini van Binnenlandse Zaken, van Lega, zegde twee weken geleden het vertrouwen op in de coalitieregering met de Vijfsterrenbeweging. Hij is uit op nieuwe verkiezingen. Zijn partij staat er goed voor in de peilingen, hij heeft de steun van 38 procent van de kiezers, en hij zou een coalitieregering kunnen vormen met twee rechtse partijen.

Of er nieuwe verkiezingen komen, is nog maar de vraag, want de andere partijen in het parlement willen dat voorkomen. Zij zien het niet zitten dat Salvini premier wordt. Hij staat vooral bekend om zijn rigide immigratiebeleid en is degene die schepen met vluchtelingen op de Middellandse Zee de toegang tot Italië weigert.

Alles ligt open

De verwachting is dat premier Conte straks Salvini de mantel uit veegt. Mogelijk dient hij daarna zijn ontslag in. Voor het dan tot nieuwe verkiezingen komt, zijn er nog allerlei scenario's mogelijk om dat te voorkomen, zegt correspondent Mustafa Marghadi.

Zelfs een nieuwe coalitie van de Vijfsterrenbeweging met zijn aartsvijand, de socialisten van de Democratische Partij, is een van de opties. Dan komt Salvini dus in de oppositie. Het is ook nog mogelijk dat de huidige coalitie aanblijft, ook al zijn de verhoudingen flink verziekt.

De Italianen hopen in ieder geval dat er snel duidelijkheid komt. "Ze snappen er niets meer van, politici hebben er zelfs naar Italiaanse maatstaven een puinhoop van gemaakt", aldus Marghadi.