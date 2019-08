Migranten Open Arms proberen zwemmend Lampedusa te bereiken

De bemanning van het migrantenreddingsschip Open Arms zegt dat de situatie aan boord onbeheersbaar is geworden. Het schip ligt met bijna honderd migranten aan boord voor de kust van het Italiaanse eiland Lampedusa. Negen migranten sprongen vanmorgen van boord om het eiland zwemmend te bereiken. Ze werden door de reddingswerkers van Open Arms en de Italiaanse kustwacht uit het water gehaald.

Eerder vandaag sprong ook al een migrant van boord. Hij werd door de kustwacht gered, maar weigerde daarna weer aan boord te gaan van de Open Arms. De kustwacht heeft de zorg over hem overgenomen.

Vannacht werd een migrant met ernstige gezondheidsproblemen van boord gehaald. "De situatie is verschrikkelijk", twitterde de bemanning.

Twee wc's

De Open Arms ligt enkele honderden meters uit de kust van Lampedusa. Het schip redde enkele weken terug bijna honderd migranten uit de Middellandse Zee. Italië wil de migranten niet toelaten, met uitzondering van minderjarigen en ernstig zieken. De rest verblijft dicht opeengepakt aan dek, waar twee wc's beschikbaar zijn. De bemanning zegt dat enkele migranten zelfmoord willen plegen.

Minister Salvini van Binnenlandse Zaken vindt dat de bemanning overdrijft. Van de acht migranten die om urgente medische problemen van boord waren gehaald, zouden er maar twee ziek zijn.

Zonder vlag

De migranten zijn welkom in Spanje, maar daarnaartoe varen is gezien de omstandigheden aan boord onverantwoord. De Italiaans minister van Transport Toninelli is bereid om ze met schepen van de kustwacht naar Spanje te brengen. Hij stelt als voorwaarde dat de Open Arms het recht om onder Spaanse vlag te varen, ontnomen wordt.

Die prijs wil de Open Arms-organisatie vermoedelijk niet betalen. Zonder een vlag kan het schip niet verder varen, omdat het dan niet verzekerd is en door elke marine en kustwacht tegengehouden kan worden. De organisatie sluit niet uit dat de migranten in Lampedusa aan wal worden gezet als er geen oplossing komt.