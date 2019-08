Verkrachte Salvadoraanse die miskraam had vrijgesproken van moord

Een Salvadoraanse vrouw die voor moord werd veroordeeld nadat ze een miskraam had gehad, is in een nieuw proces door de rechter vrijgesproken. Evelyn Hernández (21) werd begin dit jaar al voorlopig vrijgelaten. Ze had toen bijna drie jaar in de cel gezeten.

De zaak-Hernández trok wereldwijd de aandacht en legde de zeer strenge anti-abortuswet van El Salvador onder het vergrootglas. In het land geldt een totaalverbod op abortus. Het beëindigen van een zwangerschap is te allen tijde verboden, ook als het leven van de moeder of kind in gevaar is of de zwangerschap het gevolg is van een verkrachting.

Vrouwen die een abortus laten doen, kunnen worden veroordeeld tot maximaal acht jaar cel. Maar vrouwen die zich na een miskraam melden bij een ziekenhuis worden soms beschuldigd van moord en kunnen tot veertig jaar in de cel belanden.

Ziekenhuis deed aangifte

Dat is wat Evelyn Hernández overkwam. De tiener was verkracht door een bendelid en in april 2016 32 weken zwanger toen ze met hevige buikkrampen naar het toilet ging. Ze raakte het bewustzijn kwijt en werd onder het bloed door haar moeder gevonden, die haar naar het ziekenhuis bracht.

Hernández zei dat ze niet wist dat ze zwanger was en dus ook niet dat er een foetus in het riool was terechtgekomen. Ook haar moeder wist van niets. Het ziekenhuispersoneel lichtte de autoriteiten in.

Openbaar aanklagers vermoedden een abortus en spanden een rechtszaak aan. In juli 2017 werd Hernández veroordeeld tot 30 jaar celstraf voor moord, omdat ze geen medische hulp had gezocht voor de baby.