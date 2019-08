Hoger beroep tegen broers die ober mishandelden in Praag geschorst

Het hoger beroep in Praag tegen twee Nederlandse broers die zijn veroordeeld voor het mishandelen van een ober, is na een paar uur geschorst. Het hof wil een extra deskundige raadplegen om de oorzaak van de schedelbreuk van de ober vast te stellen.

De man liep zwaar hoofdletsel op toen de groep Nederlanders waar de twee deel van uitmaakten hem belaagde. Dat gebeurde op een terras in Praag, vorig jaar april. De ober is nog steeds nog niet volledig hersteld en kan nog niet werken.

De vraag is of hij de schedelbreuk heeft opgelopen toen hij op de grond viel of toen de mannen hem tegen zijn hoofd schopten. Dat is van belang om te bepalen of er sprake was van poging tot moord.

Het hof hoorde vanochtend twee forensisch experts hierover, maar die zijn het daarover met elkaar oneens. Na het opnieuw bekijken van de beelden werd besloten een derde expert te horen en de zaak te schorsen. Op 1 oktober wordt de zaak hervat.

Hogere straffen geëist

De twee kregen in april celstraffen van zes en vijf jaar en mogen tien jaar niet meer in Tsjechië komen. Daartegen gingen zowel de broers als het Openbaar Ministerie in beroep. De eis van 10 tot 18 jaar voor poging tot moord werd door de rechtbank afgewezen.

Justitie in Praag eist net als in april dat de twee worden veroordeeld voor poging tot moord. De straffen zijn onevenredig mild, volgens de officier van justitie, die nu een gevangenisstraf eist van 9 jaar voor Armin N. en 8 jaar voor Arash N. Ze vindt het beroep van de broers ongegrond en wil dat het wordt afgewezen. Hun advocaat voert aan dat ze niet de bedoeling hadden de man te doden.

Schadevergoeding

Ook moet het inreisverbod wat de aanklager betreft gaan gelden voor onbepaalde tijd. Daarnaast is er onenigheid over de uitbetaling van de schadevergoeding van 75.000 euro aan de ober. Tot nu toe is 2000 euro betaald, de ober wil het bedrag in een keer. De broers hebben aangevoerd dat ze dat nu niet kunnen betalen, omdat ze niet kunnen werken.

De Nederlanders hadden een vrijgezellenfeest in Praag en dronken zelf meegebracht bier op het terras van restaurant Polpo. De ruzie ontstond toen de manager van het restaurant hen daarop aansprak. Twee van de zeven vrienden werden niet veroordeeld, drie anderen kregen voorwaardelijke celstraffen en mogen Tsjechië vijf jaar niet meer in.