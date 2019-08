Nieuwe kankermedicijnen in basispakket

Twee nieuwe soorten medicijnen tegen kanker komen in het basispakket. Minister Bruins heeft met de fabrikanten afspraken gemaakt over de prijs. Vanaf 1 september worden ze vergoed.

Het gaat om durvalumab, een middel dat kan worden gebruikt bij de behandeling van een specifieke vorm van longkanker, en abemaciclib, dat wordt ingezet tegen bepaalde typen borstkanker.

Bruins noemt het goed nieuws dat patiënten nu toegang krijgen tot deze medicijnen. Maar volgens hem blijft het teleurstellend dat daar onderhandelingen over de prijs voor nodig zijn en dat hij de details van de prijsafspraken niet openbaar kan maken.

Belang van de patiënt

"Maar het belang van de patiënt staat bij mij altijd voorop; daarom uiteindelijk liever een vertrouwelijke overeenkomst tegen een veel lagere prijs dan helemaal geen deal", zegt de minister voor Medische Zorg.

Durvalumab en abemaciclib waren eerder vanwege de verwachte hoge kosten in de 'sluis' geplaatst. Dat betekent dat de middelen niet meteen in het basispakket werden opgenomen om zo over een lagere prijs te kunnen onderhandelen.

Zonder prijsafspraken zouden beide middelen per patiënt meer dan 50.000 euro per behandeling kosten. Naar schatting profiteren zo'n 2700 mensen van de opname in het basispakket.