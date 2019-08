Slachtoffer en verdachte steekpartij Breda kenden elkaar

Het 15-jarige meisje dat gisteren in haar huis in Breda werd neergestoken, kende de 16-jarige verdachte. De politie wil niet zeggen welke relatie ze met elkaar hadden, maar verscheidene bronnen melden dat de jongen het vriendje van het slachtoffer was.

De politie kreeg gistermiddag een melding dat er iemand was neergestoken in een huis in de Bilderdijkstraat. Toen agenten het huis binnengingen, vonden ze het zwaargewonde meisje. Er is nog geprobeerd haar te reanimeren, maar het meisje overleed even later aan haar verwondingen.

De verdachte meldde zichzelf op het politiebureau. Hij wordt vandaag verhoord en ook wordt onderzoek gedaan in de woning van het slachtoffer.

Op de school van het meisje is gisteravond een bijeenkomst gehouden voor haar klasgenoten en hun ouders.