Chemische bedrijven begingen duizenden overtredingen

Negen op de tien chemische bedrijven houden zich niet aan de veiligheidsregels. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Leiden en de Vrije Universiteit in Amsterdam, waar NRC over schrijft. Het gaat bijvoorbeeld om de brandbeveiliging die niet goed is en machines die slecht worden onderhouden, waardoor giftige gassen kunnen ontsnappen.

Tussen 2006 en 2017 begingen 494 chemische bedrijven samen 7362 overtredingen. Zeven procent overtreedt stelselmatig de regels, zeggen de onderzoekers. Ze hebben allerlei chemische bedrijven onderzocht; van multinationals als AkzoNobel en Shell tot kleine bedrijven die de opslag van giftige stoffen regelen.

Controle bij bedrijven

De ernst van de fout houdt volgens de Leidse hoogleraar criminologie Arjan Blokland geen verband met de ernst van de gevolgen. "Een kleine nalatigheid kan zeer grote gevolgen hebben", zegt hij in NRC.

Chemische bedrijven met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen vallen onder het Besluit risico's zware ongevallen (Brzo). Ze moeten er alles aan doen om de veiligheid van werknemers en omgeving te waarborgen en worden daarom zeker een keer per jaar gecontroleerd.

Bedrijven die het vaakst in de fout gaan zijn verantwoordelijk voor een kwart van de overtredingen, maar slechts een op de tien controles vindt bij die 'veelplegers' plaats.

Explosie bij Shell

Volgens Blokland overtreden bedrijven soms de regels omdat die complex of veranderd zijn. "Maar bedrijven die jarenlang de regels overtreden kunnen zich daar niet achter verschuilen", zegt hij.

In 2014 leidde een explosie van een reactor bij Shell Moerdijk tot branden en daarbij raakten twee medewerkers gewond. Twee jaar later lekte daar een grote hoeveelheid grondstof van schoonmaakproducten weg en in 2017 ontstond bij een Rotterdamse raffinaderij een brand doordat er iets mis was met een installatie.

Bij acuut gevaar voor de werknemers en de omgeving kan een bedrijf worden stilgelegd. In 2015 moest een recyclebedrijf in Moerdijk een machine stilzetten vanwege explosiegevaar. Een paar maanden later was er elders op het bedrijfsterrein een grote brand in een loods en daarbij raakte een medewerker zwaargewond.