Gedupeerden nep-dating krijgen compensatie

Duizenden gedupeerden door nepprofielen op datingsites krijgen hun geld terug. Dat heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) afgesproken met het consortium waar de meeste klachten over binnenkwamen. Het bedrijf in kwestie, The Right Link, heeft daarvoor 9 miljoen euro gereserveerd. Dat bedrag wordt over 37.000 klanten verdeeld.

De websites in kwestie vragen geld om soms seksueel getinte berichten uit te wisselen met gebruikers. Dat kan 60 cent tot een euro per bericht kosten. In de praktijk echter blijkt achter veel profielen geen echte gebruikers te schuilen, maar medewerkers die de opdracht hebben de klant zo lang mogelijk aan de praat te houden.

Daadwerkelijke dates kwamen er op die manier nooit tot stand. Sommige bezoekers van de websites van The Right Link verloren zo duizenden euro's of verlieten volgens medewerkers van de sites zelfs hun vrouw.

Misleiding

De afgelopen jaren deed de ACM onderzoek naar misleiding door The Right Link, naar aanleiding van berichtgeving door de NOS. Vorig jaar deed toezichthouder een inval bij een aantal bedrijven onder de paraplu van The Right Link. In reactie daarop haalde de bedrijfsleiding later een reeks websites uit de lucht.

The Right Link heeft de ACM beloofd gebruikers voortaan duidelijk te informeren over de nepprofielen. "Dat is belangrijk voor het vertrouwen van consumenten in de online wereld", zegt bestuurslid Cateautje Hijmans van den Bergh van de ACM.

Kleine lettertjes

The Right Link is overigens niet de enige aanbieder van dit soort diensten. John Meuffels van het keurmerk voor veilige datingsites schat dat er nog tientallen sites zijn die zich richten op Nederlandse gebruikers. Ook zijn er nog verschillende bedrijven die 'chatoperators' leveren; de medewerkers die de nepberichten schrijven. Verschil met de situatie van drie jaar geleden is volgens Meuffels dat "er beter wordt gehandhaafd".

Een rondgang langs een paar van de sites in kwestie leert dat de bedrijven zich in reactie hierop zich juridisch nog iets beter indekken. De letterlijke mededeling dat er daar "deels fictieve profielen" te vinden zijn, vind je nog steeds terug in de kleine lettertjes. Maar die lettertjes staan nu onder in de pagina met de chat-box en niet uitsluitend in de algemene voorwaarden. Volgens ingewijden betekent dat in juridische zin waarschijnlijk niet dat zij zich niet schuldig maken aan misleiding.

De ACM zegt te hopen dat het optreden tegen The Right Link een "uitstralingseffect zal krijgen" en dat andere bedrijven soortgelijke maatregelen zullen nemen om hun klanten duidelijk te maken met wat voor profielen zij te maken hebben.