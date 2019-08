Wekdienst 20/8: heidag van kabinet op historische plek en Apoel-Ajax

Wat heb je gemist?

Bijna een kwart van de Nederlanders van 25 jaar en ouder had in 2018 slaapproblemen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van de Gezondheidsenquête.

In de enquête wordt gevraagd of deelnemers de afgelopen twee weken last hebben gehad van problemen met slapen. Vorig jaar gaf 24 procent daar een bevestigend antwoord op. In 2017 was het nog 21 procent. Van de mensen die slaapproblemen hebben, zegt 40 procent dat ze zó slecht slapen dat het hun dagelijks functioneren belemmert.

Ander nieuws uit de nacht:

