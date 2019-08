Epstein tekende twee dagen voor dood testament

Epstein stierf tweeënhalve week geleden in de gevangenis in New York waar hij in voorarrest zat, in afwachting van zijn proces vanwege beschuldigingen van grootschalig misbruik van minderjarige meisjes. Pas vrijdag kwam officieel naar buiten dat hij zelfmoord had gepleegd.

Sinds Epsteins dood ligt de gevangenis waarin hij zat onder vuur. Zo werd Epstein niet elk half uur gecontroleerd in zijn cel, terwijl dat wel had moeten gebeuren. Hij had al eerder een zelfmoordpoging gedaan en was onder verscherpt toezicht geplaatst. Om onduidelijke redenen was dat opgeheven.

Het nu opgedoken testament heeft waarschijnlijk gevolgen voor de pogingen van advocaten van de mogelijke slachtoffers van Epstein om zijn vermogen in handen te krijgen.

Lisa Bloom, die een deel van de slachtoffers bijstaat, vindt dat het volledige fortuin naar hen moet gaan. "Het is de enige rechtvaardigheid die ze nog kunnen krijgen", zegt ze tegen persbureau AP. "En ik ben van plan daar voor te vechten."