CBS: steeds meer mensen met slaapproblemen

Bijna een kwart van de Nederlanders van 25 jaar en ouder had in 2018 slaapproblemen. Dat meldt het CBS op basis van cijfers uit de Gezondheidsenquête.

In de Gezondheidsenquête wordt deelnemers gevraagd of ze de afgelopen twee weken last hebben gehad van problemen met slapen. Die problemen worden omschreven als moeite met in slaap vallen, moeite om door te slapen of te vroeg wakker worden.

In 2018 gaf 24 procent daar een bevestigend antwoord op. In 2017 was het nog 21 procent.

Van de mensen die slaapproblemen hebben, zegt 40 procent dat ze zó slecht slapen dat het hun dagelijks functioneren belemmerd. Ze hebben last van bijvoorbeeld concentratieproblemen, vergeetachtigheid of een slecht humeur.

Vooral arbeidsongeschikten

Van de 25-plussers die arbeidsongeschikt zijn, zegt 58 procent dat ze geen goede nachtrust hebben. Van deze groep zegt 81 procent dat hun dagelijks functioneren wordt aangetast door de slaapproblemen.

Verder blijkt dat problemen met de nachtrust ook samenhangen met een slechte geestelijke gezondheid, langdurige aandoeningen en pijn. Met het onderzoek kan niet worden vastgesteld of de slaapproblemen daarvan de oorzaak of het gevolg zijn.