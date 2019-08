China met spam en nepaccounts actief in Hongkong, zeggen Twitter en Facebook

Twitter verwijdert 936 Chinese accounts die "opzettelijk verdeeldheid creëren" in Hongkong en de "legitimiteit van de protestbeweging ondermijnen". Een netwerk van 200.000 accounts zou die boodschappen versterken. Facebook verwijdert op basis van een intern onderzoek, ingesteld na een tip van Twitter, zeven pagina's, drie groepen en vijf accounts.

Hongkongse demonstranten protesteren al de hele zomer voor meer democratische rechten. Hoewel de stad grondgebied is van China, geniet de voormalige Britse kroonkolonie gedeeltelijke autonomie en vrijheid onder het principe "een land, twee systemen".

Twitter zegt bewijs te hebben dat China bezig is met een "gecoördineerde, staatsgesteunde operatie" om de gebeurtenissen in de stad politiek te beïnvloeden. De individuen achter de accounts kunnen volgens Facebook "geassocieerd worden met de Chinese overheid". Wat het bewijs is dat de bedrijven hebben, wordt niet vermeld.

Twitter en Facebook zeggen dat de accounts zich niet aan hun regels hielden. Het gaat dan bijvoorbeeld om spam, 'gecoördineerde activiteiten', neppe accounts en het omzeilen van bans.

Hier zijn enkele voorbeelden van de posts: