Rechtbank vernietigt 38 vergunningen in Limburg om stikstofregels

Gevolgen elders

De uitspraak van de Raad van State had eerder al gevolgen voor verschillende andere nieuwbouwplannen en grote infrastructurele projecten. Vele honderden vergunningen die zijn verleend door het Rijk, provincies en gemeenten zijn onzeker geworden of moeten opnieuw bekeken worden.

Het gaat bijvoorbeeld om de verbreding van delen van de A27 en A12 bij Utrecht. Die mag voorlopig niet doorgaan. Ook gaat de herinrichting van de voormalige vliegbasis Twenthe niet door en is de bouw van 470 woningen in een nieuwe wijk in Roermond voorlopig tegengehouden.

De overheid mag van de Raad van State voorlopig ook geen vergunning meer uitgeven voor projecten die stikstofuitstoot verhogen in de buurt van kwetsbare gebieden. Dat heeft onder meer mogelijke gevolgen voor de opening van Lelystad Airport. Projecten mogen pas doorgaan als er een stikstofplan is, waarmee bewezen wordt dat de natuur in de omgeving geen last heeft.