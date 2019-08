Baas Amerikaanse gevangenissen ontslagen na dood Epstein

De directeur van de federale koepelorganisatie van gevangenissen in de Verenigde Staten is ontslagen. Hugh Hurwitz wordt opgevolgd door Kathleen Hawk Sawyer, die de organisatie al eerder leidde.

Het ontslag van Hurwitz komt na de dood van multimiljonair Jeffrey Epstein, die verdacht werd van mensenhandel en het misbruiken van tientallen minderjarige meisjes. Epstein pleegde 10 augustus zelfmoord in zijn cel in Manhattan, bevestigde de autopsie.

Sinds de dood van Epstein zijn er berichten naar buiten gekomen dat de gevangenis waar hij zat chronisch te weinig personeel had. De organisatie kreeg stevige kritiek omdat Epstein niet elk half uur werd gecontroleerd in zijn cel, terwijl dat wel had moeten gebeuren. Hij had al eerder een zelfmoordpoging gedaan en was onder verscherpt toezicht geplaatst. Om onduidelijke redenen was dat opgeheven.

De twee bewakers die er verantwoordelijk voor waren om Epstein in de gaten te houden zijn met verlof gestuurd. De directeur van de gevangenis is overgeplaatst.

Epsteins dood betekent niet dat de zaak rond hem gesloten is. De Amerikaanse justitie is bezig met het onderzoeken van zijn handlangers, zoals Ghislaine Maxwell. Zij is een vriendin van Epstein die door slachtoffers wordt beschuldigd van medeplichtigheid bij misbruik door Epstein.