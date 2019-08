Ebola verspreidt zich verder in Congo

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO meldde op 24 juli dat de ebola-uitbraak in Congo voorbij was, maar een week later dook het virus toch weer op in de provincie Noord-Kivu. De WHO was daar niet verbaasd over. "We komen in een nieuwe fase waar epidemieën zich over grote gebieden verspreiden, met veel impact", zei een woordvoerder.

Dat komt volgens de WHO door klimaatverandering, de kap van regenwoud, conflicten en zwakke overheden. Deze factoren zorgen ervoor dat ziektes zich snel kunnen verspreiden.