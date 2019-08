Podcast De Dag: het onbekende Amerikaanse bombardement op Maastricht

In augustus 1944 hing in Maastricht de bevrijding al in de lucht, maar door een vergissing van Amerikaanse bommenwerpers veranderde een zonnige zomerdag in een donkere, dodelijke dag. In plaats van de spoorbrug over de Maas, werden twee woonwijken volledig verwoest en vonden 101 mensen de dood.

Het is een relatief onbekend oorlogsverhaal, waar theatermaker Jacqueline Kerkhof met een audiowandeling verandering in brengt. In podcast De Dag neemt ze je mee naar de dag dat de bommen uit de lucht vielen.