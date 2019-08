370 tips over onbekende overleden vrouw Westdorpe

In de zaak van de onbekende vrouw die in juni werd gevonden bij Westdorpe, zijn inmiddels 370 tips binnengekomen. Maar de gouden tip zit er niet tussen. De politie weet nog altijd niet wie de vrouw is.

Ze is doodgeschoten en werd naakt gevonden in een weiland bij Westdorpe, op de grens met België. Naast haar lichaam lag een vuilniszak met Frans opschrift.

De politie laat weten dat veel van de tips gaan over de vermiste Monika Ritschel uit Duitsland. De vrouwen lijken erg op elkaar, maar na onderzoek is gebleken dat het slachtoffer dat werd gevonden in Westdorpe niet de vrouw uit Duitsland is. Het lichaam van de destijds vermiste Monika Ritschel is gevonden en begraven in Duitsland.

Respectvol afscheid nemen

Afgelopen week werd de onbekende vrouw begraven in Terneuzen. Er waren onder meer politiemedewerkers bij en ook burgemeester Lonink van Terneuzen was er. Na een oproep op Facebook kwamen ook andere mensen de vrouw de laatste eer bewijzen.

"Die mevrouw heeft ook heel veel mensen gekend - denk ik", zei een van hen, die bloemen kwam brengen. Iemand anders was speciaal gekomen omdat ze zelf ook alleen in het leven staat. "Alles wat je hebt, hou je vast, hier is een vrouw begraven die misschien wel een moeder is."

De burgemeester zei toen dat hij hoopt dat de identiteit van de vrouw alsnog achterhaald kan worden. "Zodat de mensen die om haar hebben gegeven en nog om haar geven, respectvol afscheid kunnen nemen."