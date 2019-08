Brandend konijn gevonden, politie denkt aan opzet

De politie heeft afgelopen nacht een konijn laten inslapen, nadat het dier in brand had gestaan. Agenten vermoeden dat iemand het konijn, dat volgens de politie een huisdier was, met opzet in brand heeft gestoken. Het dier leefde nog, maar was te zwaargewond om te blijven leven.

Agenten reden afgelopen nacht rond 01.00 uur door Apeldoorn toen ze een klein brandje zagen midden op de weg. Daarna begon het vuur te bewegen en toen zagen ze dat er een konijn in brand stond. Het dier is geholpen, maar het had zo veel brandwonden dat zijn leven niet te redden was.

"Wilde jij van het konijn af? Maakte hij te veel rotzooi? Vond je het nodig om het konijn in een doos te stoppen en er een jas overheen te leggen en dan het konijn in brand te steken? Was dat allemaal nodig? Had je het konijn dan niet beter ergens anders aan kunnen bieden? Of heb jij geen gevoel? Deed het jouw dan helemaal niks? Wij zijn in iedere geval ontzettend kwaad", schrijft de politie op Facebook.

Wie het konijn herkent en weet van wie het dier was, wordt verzocht contact op te nemen met de politie, meldt Omroep Gelderland.