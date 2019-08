'Hulpvraag bij stoppen met roken in zes jaar fors toegenomen'

De vraag naar hulp bij het stoppen met roken is de afgelopen zes jaar fors gestegen. Drie grote zorgverzekeraars (VGZ, CZ en Menzis) vergoedden vorig jaar een cursus of medicatie van 40.000 cliënten die wilden stoppen met roken. In 2012 waren dat er 3200, schrijft het AD.

In werkelijkheid klopten meer rokers voor hulp aan bij hun zorgverzekeraar. De drie verzekeraars hebben 57 procent van de zorgverzekeringsmarkt in handen.

De vraag naar hulp bij het stoppen met roken zal volgend jaar vermoedelijk verder groeien. Dan gaat het volgen van een cursus of het gebruiken van medicatie niet meer ten koste van het eigen risico in de basisverzekering. Nu moet nog een eigen bijdrage worden betaald.

7 of 8 stoppogingen

Het Trimbos Instituut is blij dat steeds meer rokers hulp zoeken. "Als ze een stoppoging doen is het belangrijk dat ze dat op een zo effectief mogelijke manier doen, en dan komt die stopondersteuning om de hoek kijken", zei Marc Willemsen van het Trimbos Instituut in het NOS Radio 1 Journaal.

Studies tonen aan dat een roker gemiddeld 7 of 8 stoppogingen nodig heeft voordat hij definitief van het roken af is. "Dat geeft aan dat het echt een zware verslaving is", zei Willemsen. Hij vindt het daarom belangrijk dat verzekeraars vaker dan een keer per jaar een stoppoging vergoeden. Dat is nu meestal niet het geval.

Zware rokers

Nederland telt 3,1 miljoen rokers, onder wie 465.000 zware rokers. Zware rokers leven gemiddeld dertien jaar korter dan niet-rokers, matige rokers verliezen gemiddeld negen levensjaren.

Elk jaar doen 1 miljoen rokers een poging om te stoppen. Slechts 5 procent lukt dat op eigen kracht, 20 tot 30 procent lukt dat na het volgen van een cursus.

NOS op 3 maakte eerder een video over hoe het imago van de roker in de jaren is veranderd: