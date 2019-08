Iraanse olietanker na anderhalve maand in Gibraltar nu naar Griekenland

De Iraanse olietanker Grace 1 heeft koers gezet naar Griekenland, ondanks druk van de Amerikanen om het schip aan de ketting te houden bij Gibraltar. Uit scheepsdata blijkt dat de tanker gisteravond is vertrokken en onderweg is naar de haven van Kalamata. Daar komt het schip over een kleine week aan.

De Grace 1 werd in juli door de Britse marine aan de ketting gelegd, op verdenking van het smokkelen van olie naar Syrië, een bondgenoot van Iran. Dat is in strijd met Europese sancties. Iran ontkent dat de olietanker onderweg was naar Syrië.

Minder stringent

Een federale rechter in de VS vaardigde vorige week een bevel voor inbeslagname van het schip uit, de olie die het vervoert en zo'n 1 miljoen dollar. Volgens Gibraltar zijn de Europese sancties echter veel minder stringent dan de sancties die de VS tegen Iran heeft uitgevaardigd. Om die reden kon het schip niet langer worden vasthouden.

Iran heeft de VS gewaarschuwd om geen nieuwe poging te ondernemen de tanker in beslag te nemen. "Een dergelijke actie zou de veiligheid van de scheepvaart in gevaar brengen", zegt een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. "We hebben een waarschuwing uitgevaardigd via de officiële kanalen."

De inbeslagname van de Grace 1 begin juli leidde tot een diplomatieke crisis tussen Iran en Groot-Brittannië. Iran hield als reactie twee Britse tankers aan in de Straat van Hormuz. De Britten stuurden daarop weer verschillende oorlogsschepen naar de Perzische Golf, om de Britse belangen te beschermen.

Nederland is door de VS gevraagd om een fregat naar die Straat van Hormuz te sturen. Deze week wordt daarover een besluit genomen.

We maakten eerder deze video over de oplopende spanningen tussen Iran en de VS: