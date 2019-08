Maastunnel na renovatie van twee jaar weer open

De Maastunnel in Rotterdam, die al meer dan 75 jaar de oevers van de Nieuwe Maas met elkaar verbindt, is na een renovatie van twee jaar weer in beide richtingen open. De afgelopen jaren was de tunnel in de richting van Rotterdam-Zuid dicht. Sinds 6.00 uur vanmorgen kan het verkeer weer volledig gebruikmaken van de tunnel.

In juli 2017 werd begonnen met de renovatie. Die was onder meer nodig omdat de rijbanen en de vloer eronder kampten met betonrot. Ook is de techniek in de tunnel vernieuwd, zodat die voldoet aan de nieuwste veiligheidseisen.

Dagelijks 60.000 auto's

Voor de renovatie reden er dagelijks zo'n 60.000 auto's door de tunnel heen. Automobilisten maakten vanwege de afsluiting veel gebruik van de Erasmusbrug en de Willemsbrug. Fietsers en voetgangers konden de afgelopen tijd wel gewoon door de tunnel heen.

De twee tunnelbuizen werden om beurten aangepakt. Een van beide moest altijd in noordelijke richting open blijven, onder meer om het centrum en het Erasmus MC goed bereikbaar te houden.

Opnieuw werkzaamheden

Het werk aan de oudste tunnel van Nederland is nog niet helemaal klaar. Vanaf december gaat het rijksmonument tijdelijk dicht voor voetgangers en fietsers. Die renovatie duurt elf maanden.