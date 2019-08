Explosie vernielt appartement Hoorn, geen gewonden

In Hoorn is een explosie geweest in een appartementencomplex. Er zijn geen gewonden, maar er is wel veel schade. Van de gevel van de woning op de zesde etage is weinig over en ook binnen heeft de ontploffing flinke schade veroorzaakt.

De bewoners van de flat zijn meegenomen voor verhoor, zegt de politie. Er zijn her en der berichten dat iemand is aangehouden, maar dat is volgens een woordvoerder niet waar. De politie hoopt in het verhoor meer te weten te komen over de oorzaak van de explosie.

De voordeur van het appartement is eruit geblazen, blijkt uit deze foto: