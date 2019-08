Brandweerwagen vliegt in brand op A7

Op de A7 is vanmiddag een brandweerwagen in brand gevlogen. De wagen was met spoed op weg naar Den Helder, naar verluidt om een verwarde man of vrouw te redden.

Ter hoogte van Middenmeer kwamen er ineens vlammen uit de motor, vermoedelijk door een technisch defect. De brand sloeg door naar de cabine, meldt NH Nieuws.

Alle inzittenden wisten op tijd uit de brandweerwagen te komen. Ze zijn door een andere wagen opgepikt en alsnog naar Den Helder gebracht.

Volgens NH Nieuws ging het om een team van de Amsterdamse brandweer dat erin gespecialiseerd is om mensen ervan te weerhouden zelfmoord te plegen door van een hoog gebouw te springen.