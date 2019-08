A$AP Rocky op Lowlands: 'Gelukkig is hij er'

Slechts een paar dagen na zijn veroordeling in Zweden trad A$AP Rocky vandaag op bij Lowlands, in Biddinghuizen. Op de laatste dag van het festival zagen veel mensen in de Alpha-tent zijn optreden.

De Amerikaanse rapper was een van de hoofdacts op Lowlands. "Ik zou hier de hele dag wel willen staan", zei hij. Bij de fans leek het nieuws van de afgelopen maanden niet veel uit te maken. "Ik vind zijn muziek gewoon fucking vet", zegt een toeschouwer. "Het is een hele vette artiest, een hele vette rapper", vindt iemand anders.

De rapper, die eigenlijk Rakim Mayers heet, kreeg een voorwaardelijke celstraf voor het in elkaar slaan van een 19-jarige man in Stockholm. Ook moeten hij en twee mannen uit zijn entourage gezamenlijk zo'n 1200 euro schadevergoeding betalen aan de man die ze in elkaar hadden geslagen.

Volgens de rapper ging het om zelfverdediging, omdat de tiener zijn bodyguard had aangevallen. De rechter vond dat de daders niet in zo'n situatie waren dat geweld gerechtvaardigd was.

Rechtvaardig

Sommige fans in de Alpha-tent zeiden te vrezen dat de rapper niet zou komen. "Maar gelukkig is hij er", zegt een fan. "Ik ben er blij mee." Ook een andere jongen is blij met de komst. "Het is een geweldige man, superinspirerend. Ik hou van die guy."

Een vrouwelijke fan noemt het "nooit goed" om iemand aan te vallen, zoals A$AP Rocky in Stockholm had gedaan. "Dat is niet menselijk. Maar het is rechtvaardig dat hij niet zes maanden de cel in hoeft. Ik had niet verwacht dat hij zou komen, daar had ik mezelf op voorbereid. Ik denk dat er nu nog meer mensen komen, omdat hij nog meer publiciteit heeft gehad."

Een jongen met een 'free A$AP'-bordje vindt het terecht dat de rapper nu uit de gevangenis is. "Ik heb niet echt gevolgd wat er gebeurde in Zweden, maar het is wel mooi dat hij er is. Het was de vraag of hij wel of niet zou komen. Het is niet niks wat er is gebeurd en ik denk dat hij veel zin in heeft om op te treden."