Rotterdam krijgt vlag voor World Police & Fire Games

Het sportevenement werd in de jaren zestig bedacht door de politie van de Amerikaanse staat Californië. Sinds 1985 bestaat het evenement in de huidige vorm en doen teams van over de hele wereld mee.

Er zijn van allerlei sporten waar de hulpverleners aan mee kunnen doen: van tennis tot triatlon, van traplopen tot taekwondo.

In totaal strijden iedere twee jaar zo'n 10.000 politiemannen, brandweermannen, douane- en gevangenismedewerkers om de medailles. Het is in 2021 de eerste keer dat het evenement in Nederland wordt gehouden. De laatste keer dat een Europees land de organisatie op zich nam, was in Spanje in 2003.