Man rukt stoplicht uit straat met verreiker en vlucht

Het is onduidelijk hoe het komt dat de man tegen het stoplicht reed.

De politie is nog op zoek naar de bestuurder van het voertuig. De man droeg een donkerblauwe jas en hij had donkerblond haar. De politie hoopt de man nog te vinden, laat een woordvoerder aan RTV Utrecht weten. "En als we dat doen, mag hij hiervoor betalen."