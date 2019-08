Migrantenschip Open Arms welkom in Spanje, noodsituatie aan boord

Het Spaanse schip met 107 migranten aan boord dat al dagen voor de kust van Italië ligt, mag naar de Spaanse stad Algeciras. De omstandigheden aan boord van de Open Arms zijn erbarmelijk, zegt de bemanning. De migranten werden 17 dagen geleden opgepikt voor de kust van Libië.

Zes EU-landen hebben aangeboden de opvarenden, vooral Afrikanen, op te vangen, maar de Italiaanse minister Salvini wil het schip niet laten aanmeren. Vanmorgen droeg hij het schip op de Italiaanse territoriale wateren te verlaten en naar Spanje te varen. Volgens hem ligt het schip alleen maar voor de kust van het eiland Lampedusa in de Middellandse Zee om hem en Italië te provoceren.

Wel heeft hij gisteren 27 minderjarigen zonder ouders en zieken van boord laten gaan. Eerder deze week bepaalde de rechter dat het tegen het internationale recht is om het schip niet toe te laten tot de Italiaanse territoriale wateren.

'Onbegrijpelijke weigering'

Open Arms heeft nog niet laten weten of het schip inderdaad naar Spanje zal gaan, dat is enkele dagen varen. Volgens de organisatie gebruikt Salvini de 107 migranten voor "xenofobische en racistische propaganda".

Ook spreekt de kapitein van een tikkende tijdbom, waardoor verder uitstel van het aan land brengen van de migranten niet verantwoord is. Enkele opvarenden zouden hebben gedreigd zelfmoord te plegen of in het water te springen.

De Spaanse premier heeft de haven van Algeciras opgedragen zich voor te bereiden op de komst van de Open Arms. Hij doet dat vanwege de noodsituatie aan boord en de "onbegrijpelijke weigering" van Italië om de migranten toe te laten.