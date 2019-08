Eenzaamheid is een probleem, ook voor jongeren als Bryan (26)

Gamen, bowlen, bioscoop

Sociale media is een van de manieren om nieuwe mensen te ontmoeten. Maar in Nederland zijn ook allerlei andere mogelijkheden om van eenzaamheid af te komen, bijvoorbeeld via Stichting Join Us.

"Wij brengen jongeren samen om leuke activiteiten te ondernemen, bijvoorbeeld gamen, bowlen of naar de bioscoop gaan", vertelt initiatiefneemster Jolanda van Gerwe. "Jongerenwerkers begeleiden de avonden, die voornamelijk plaatsvinden in buurtcentra."

Maar volgens Van Gerwe, die zelf pedagoog is, is het samenbrengen van jongeren niet genoeg. Dan worden de onderliggende problemen niet aangepakt. "Daarom leren wij hen ook hun sociale vaardigheden te ontwikkelen, bijvoorbeeld gesprekken voeren en vriendschappen in stand houden." Volgens de initiatiefneemster is het belangrijk om die vaardigheden vervolgens buiten Join Us te gebruiken. "En we zien dat dat gebeurt: er ontstaan vriendschappen en zelfs relaties. Heel bijzonder."