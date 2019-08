Omgeving kerk Hilversum afgezet om verdacht pakket

Er lopen meerdere agenten bij de kerk rond en volgens omwonenden vliegt in de buurt ook een politiehelikopter. De dienst van 11.00 uur ging niet door. De pastoor laat weten dat hij vlak voor die tijd aankwam bij de kerk en toen hing het lint er al.

De Explosieven Opruimingsdienst is bij de kerk. Volgens NH Nieuws wordt een tegenoverliggend hotel ontruimd.

Dreigement

De pastoor heeft gehoord dat de politie met zo veel agenten aanwezig is vanwege een dreigement een paar weken geleden. De kerk dook toen volgens De Gooi- en Eemlander op in een bewerkte foto van Islamitische Staat in de IS-groep Greenb1rds op Telegram. Op een bewerkt plaatje staat de Hilversumse kerk in brand en er is een explosie te zien terwijl een zwaarbewapende man toekijkt. "We zijn gekomen om jullie af te slachten", staat erbij.

PVV-voorman Wilders deelde de afbeelding van de exploderende kerk op Twitter. "IS bedreigt Nederland vanwege boerkaverbod. Tuig", schreef hij erbij.

De pastoor snapt wel dat er vanwege die foto nu wordt opgeschaald, zegt hij. "Ik kan me goed voorstellen dat ze hier met voorzichtigheid op reageren."