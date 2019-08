Doden bij voetbalrellen in Honduras

Bij rellen tussen hooligans van twee rivaliserende voetbalclubs in Honduras zijn drie doden gevallen en zeker zeven supporters gewond geraakt. De rellen ontstonden nadat supporters van de ene club de spelersbus van de rivaal hadden aangevallen, zeggen de autoriteiten.

Beide clubs, Club Olimpia Deportivo en FC Motagua, komen uit de hoofdstad Tegucigalpa. Er werden stenen naar de bus van Motagua gegooid, waardoor enkele ruiten sneuvelden en drie spelers gewond raakten aan hun gezicht door rondvliegend glas. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens Motagua waren de daders leden van de harde kern van Olimpia.

Daarop ontstonden de rellen buiten het stadion. De slachtoffers werden neergeschoten en -gestoken. Onder de doden is een jongen. Drie gewonde hooligans verkeren in levensgevaar. Later werd buiten het stadion iemand aangehouden met drie vuurwapens.

Het ministerie van Veiligheid had de wedstrijd al van tevoren bestempeld als risicowedstrijd en strenge veiligheidsmaatregelen genomen. Na het incident gelastte de nationale voetbalbond van Honduras de wedstrijd af.