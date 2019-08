Wekdienst 18/8: Condoleanceregister Christina open en A$AP Rocky op Lowlands

Wat heb je gemist?

In de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn 63 doden en 182 gewonden gevallen door een zelfmoordaanslag bij een drukbezochte bruiloft. Dat meldt het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Er waren honderden mensen in de ruimte toen er volgens de autoriteiten verschillende explosieven afgingen.

"Ik was met de bruidegom in een andere kamer toen we de explosie hoorden", zei een ooggetuige tegen persbureau AP. "Daarna konden we niemand meer vinden. Iedereen lag verspreid door de hal."

Momenteel worden er vredesonderhandelingen gehouden tussen de Taliban, die grofweg de helft van het land controleren, en de Verenigde Staten. Een overeenkomst zou ophanden zijn. "Naarmate de vredesonderhandelingen intensiveren, neemt ook het geweld toe", zei een hoge VN-vertegenwoordiger begin deze maand.

Ander nieuws uit de nacht:

'Tekorten na no-deal-brexit geen rampscenario, maar waarschijnlijk': uit gelekte documenten blijkt dat er dan naar verwachting een tekort aan voedsel, brandstof en medicijnen ontstaat.

Zoutzuurlek gedicht in Botlekgebied Rotterdam: de brandweer zette watergordijnen in om verspreiding van de stof te voorkomen terwijl er noodreparaties werden gedaan.

Vliegtuigje stort neer op huis in staat New York, twee doden: in het huis in het stadje Union Vale is na de crash een grote brand uitgebroken. Drie honden konden het brandende huis ontvluchten.

En dan nog even dit

De burgemeester van de Canadese hoofdstad Ottawa heeft in een open brief aan zijn inwoners bekendgemaakt dat hij homoseksueel is. In de Ottawa Citizen roept Jim Watson (58) mensen die in de kast zitten op om niet net als hij veertig jaar daarmee te wachten.

Watson noemt het achteraf gezien een grote fout om niet eerder uit de kast te komen. De burgemeester zegt dat hij door zijn terughoudendheid niet hetzelfde leven "vol liefde en avontuur" heeft kunnen leiden als vrienden "die veel moediger waren dan ik".

De Canadese premier Trudeau heeft Watson op Twitter geprezen voor zijn bekendmaking. "Moedige woorden, die de inwoners van Ottawa en Canada zullen inspireren om zich vrij te voelen om zichzelf te zijn. Bedankt dat je je verhaal met ons hebt gedeeld, Jim."