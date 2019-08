Zoutzuurlek gedicht in Botlekgebied Rotterdam

Op een bedrijventerrein in het Botlekgebied in Rotterdam is een zoutzuurlekkage geweest. De brandweer heeft watergordijnen ingezet om verspreiding van de stof te voorkomen terwijl er noodreparaties werden gedaan. Er is ook een drone ingezet, om de lekkage vanuit de lucht te bekijken.

Iets voor 03.00 uur, ruim twee uur nadat het lek was ontstaan, werd bekend dat de noodreparatie was geslaagd en dat het lek was gedicht. Alle gelekte vloeistof is in een opvangbak terechtgekomen, meldt Rijnmondveilig.nl.

Het zoutzuurlek ontstond bij een bedrijf aan de Merseyweg in Rotterdam. Meetinstallaties hebben rond het bedrijf geen verhoogde of schadelijke waarden gemeten. Er is geen gevaar geweest voor de omgeving.