Zelfmoordaanslag bij drukbezochte bruiloft in Kabul

In de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn gewonden en vermoedelijk veel doden gevallen door een zelfmoordaanslag bij een drukbezochte bruiloft. Er waren honderden mensen in de ruimte toen er volgens de autoriteiten verschillende explosieven afgingen.

Hoeveel slachtoffers er zijn gevallen, is nog niet bekendgemaakt. Lokale journalisten spreken van zeker 38 doden en 95 gewonden.

Een ooggetuige zegt tegen persbureau AP dat er zo'n 1200 gasten op het huwelijksfeest waren. "Ik was met de bruidegom in een andere kamer toen we de explosie hoorden. Daarna konden we niemand meer vinden. Iedereen lag verspreid door de hal."

Autobom

De explosie was in het westen van de stad, in een deel van Kabul waar veel leden van de overwegend sjiitische Hazara-minderheid wonen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. In Kabul plegen zowel de Taliban als de Afghaanse tak van IS regelmatig bloedige aanslagen.

Anderhalve week geleden ging er nog een autobom af in dezelfde wijk. Daarbij vielen 14 doden en 145 gewonden. Onder de slachtoffers waren veel vrouwen en kinderen.